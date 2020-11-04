Овечкин заявил, что планирует завершить карьеру в московском "Динамо"

"Я думаю, что еще несколько лет точно поиграю, дай бог, чтобы у меня было все со здоровьем хорошо, - сказал Овечкин. - Я закончил бы здесь, в России, в московском "Динамо". После определенного количества лет, которые я проведу в "Вашингтоне".

Овечкин отметил, что намерен продлить соглашение с "Вашингтоном", при этом вопрос денег при обсуждении нового контракта его не волнует. "Нет, это не вопрос денег, это вопрос принципа. Я всего играл за две команды - "Динамо" и "Вашингтон". Хочу закончить карьеру в "Вашингтоне" и сыграть последний матч за московское "Динамо", - добавил спортсмен.

Овечкин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, с тех пор выступает в НХЛ за столичный клуб, в 2008 году он подписал контракт на 13 лет на общую сумму $124 млн. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).