"Зенит" упустил победу в матче Лиги чемпионов против "Лацио"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" сыграл вничью с итальянским "Лацио" со счетом 1:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 17 427 зрителей.

В составе "Зенита" гол забил Александр Ерохин (32-я минута). У "Лацио" отличился Филипе Кайседо (82), ранее выступавший за московский "Локомотив".

"Зенит" набрал первое очко в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, но продолжает занимать последнее место в турнирной таблице группы F после трех матчей. "Лацио" идет первым, набрав пять очков после трех встреч. Соперники "Зенита" и "Лацио" по квартету бельгийский "Брюгге" и германская "Боруссия" (Дортмунд) проведут очный матч позднее в среду, игра пройдет в Бельгии.

В матче не принял участие лучший бомбардир чемпионата Италии по итогам прошлого сезона Чиро Иммобиле и полузащитник Лукас Лейва. По данным издания Corriere dello Sport, игроки не вылетели в Санкт-Петербург из-за возможного заражения коронавирусом.

"Зенит" в 11-й раз встретился с итальянской командой в еврокубках, в третий раз сыграв вничью при трех победах и пяти поражениях. С "Лацио" "Зенит" встретился впервые. В последний раз с итальянским коллективом петербургский клуб играл в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2014/15, когда по сумме двух матчей одолел "Торино" (2:0, 0:1).

В следующем туре подопечные Сергея Семака 24 ноября проведут ответный матч против "Лацио", встреча пройдет в Риме.

Российские клубы по-прежнему без побед в Лиге чемпионов

В стартовом составе пару не игравшему в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными "Химками" Артему Дзюбе в атаке составил Ерохин, который забил в последних четырех матчах национального первенства. Ерохин открыл счет, буквально вколотив мяч после скидки головой Дзюбы. Римляне, которых фанатский вираж "Зенита" встретил красочным баннером с изображением брутальных фигур с надписью на английском "Добро пожаловать", не стушевались и ближе к концу тайма поддавили хозяев.

Во втором тайме "Лацио" продолжал владеть инициативой, но "Зенит" мог удвоить счет. Вышедший вместо Ерохина Андрей Мостовой здорово обыграл соперника, так же здорово ударил, но мяч прошел рядом со штангой. "Лацио" же вышел вперед по количеству ударов по воротам, а в заключительной десятиминутке сравнял счет. В момент прострела центральный защитник "Зенита" Деян Ловрен поскользнулся и не смог помешать Кайседо забить. В компенсированное время Мостовой мог вырвать победу, но его гол был отменен из-за положения "вне игры" - в офсайде оказался Дзюба, ассистировавший 22-летнему полузащитнику.

В Лиге чемпионов помимо "Зенита" выступают "Локомотив" и "Краснодар". Ни одной из команд пока не удалось победить на групповом этапе.