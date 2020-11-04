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Лига чемпионов

"Башакшехир" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче Лиги чемпионов

Встреча группового этапа завершилась со счетом 2:1
Игроки "Башакшехира" Мартин Шкртел и "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу EPA-EFE/Tolga Bozoglu
Описание
Игроки "Башакшехира" Мартин Шкртел и "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу
© EPA-EFE/Tolga Bozoglu

ТАСС, 4 ноября. Турецкий "Башакшехир" на своем поле обыграл английский "Манчестер Юнайтед" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей мячи забили Демба Ба (13-я минута) и Эдин Вишча (40), у проигравших отличился Антони Марсьяль (43).

"Манчестер Юнайтед" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов, клуб с шестью очками лидирует в группе. Турецкий клуб одержал первую победу, набрав три очка. Позднее в среду в другом матче группы Н германский "Лейпциг" (3 очка) примет французский "Пари Сен-Жермен" (3).

В следующем туре команда из Стамбула 24 ноября в гостях сыграет с английским клубом.

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