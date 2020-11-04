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Лига чемпионов

Ерохин: "Зенит" должен был обыгрывать "Лацио" в матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 1:1
Александр Ерохин Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Александр Ерохин
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 4 ноября. Российский футбольный клуб "Зенит" должен был побеждать в матче группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Лацио". Такое мнение в эфире телеканала "Матч Премьер" высказал полузащитник петербургской команды Александр Ерохин.

Ранее "Зенит" на своем поле упустил победу над "Лацио", пропустив гол на 82-й минуте, матч закончился со счетом 1:1. Ерохин отметился забитым мячом.

"Была подача с фланга, Артем [Дзюба] скинул, я пробил в касание. Могли забивать еще, но, к сожалению, пропустили в концовке. Сложно сказать, тренер подскажет, почему пропустили. Конечно, обидно, должны были брать три очка в матче. У меня небольшое повреждение. Надеюсь, не очень сильное", - сказал Ерохин.

"Зенит" набрал первое очко в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, но продолжает занимать последнее место в турнирной таблице группы F после трех матчей. В следующем туре команда 24 ноября проведет матч против "Лацио" в Риме.

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