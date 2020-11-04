Боярский: ФК "Зенит" нужно теперь бросить все силы на чемпионат России

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Футболистам "Зенита" после ничьей с "Лацио" в Лиге чемпионов нужно сосредоточиться на чемпионате России. Такое мнение ТАСС высказал народный артист РСФСР, болельщик "Зенита" Михаил Боярский.

"Зенит" в третьем туре группового этапа турнира дома сыграл вничью с итальянским клубом со счетом 1:1, пропустив в конце второго тайма.

"Зенит" играл на равных с "Лацио" и, конечно, молодцы. Я ждал победы, они отдавались ради нее целиком, - сказал Боярский. - Пропущенный гол был очень обидным, но это футбол. Теперь все силы надо бросить на чемпионат страны".

Петербургский клуб занимает последнее место в группе F, набрав одно очко. В следующем туре Лиги чемпионов "Зенит" 24 ноября проведет матч против "Лацио" в Риме.