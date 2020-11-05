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Баскетбольные еврокубки

"Локомотив-Кубань" обыграл "Антверпен" в матче баскетбольного Еврокубка, набрав 114 очков

Российский клуб лидирует в группе C

ТАСС, 5 ноября. Краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" на выезде обыграл бельгийский "Антверпен" в матче группового этапа баскетбольного Еврокубка. Встреча завершилась со счетом 114:94 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист российского клуба Алан Уильямс, набравший 27 очков. Он оформил дабл-дабл, в его активе также 18 подборов.

Краснодарская команда одержала пять побед в шести играх и вышла на первое место в группе С. "Антверпен" замыкает турнирную таблицу, потерпев шестое поражение подряд. В следующем матче "Локомотив-Кубань" 11 ноября примет итальянский "Виртус", "Антверпен" днем ранее на выезде сыграет с "Андоррой".

В матче группы А казанский УНИКС дома переиграл итальянскую "Венецию" со счетом 90:87.

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