Сборная России по хоккею стартует на Евротуре матчем с командой Финляндии

ТАСС, 5 ноября. Сборная России по хоккею стартует на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла матчем с хозяевами турнира финнами. Встреча пройдет на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки и начнется в 19:30 мск.

Решением Федерации хоккея России (ФХР) состав национальной команды был сформирован из кандидатов на поездку на молодежный чемпионат мира, который состоится с 26 декабря по 5 января в Канаде. В состав российской сборной вошли игроки не старше 20 лет. Среди них только Василий Подколзин ранее имел опыт выступления за главную команду страны - он провел два матча на Шведских играх в прошлом сезоне. Именно форвард СКА назначен капитаном команды.

В состав команды также вошли вратари Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов ("Ак Барс"), Вадим Жеренко ("Динамо"); защитники Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба - СКА), Дмитрий Костенко ("Лада"), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Иван Рогов ("Северсталь"), Никита Седов ("Сочи"), Даниил Чайка, Даниил Кузьмин (оба - ЦСКА), Семен Чистяков ("Авангард"); нападающие Данил Алалыкин, Родион Амиров, Данил Башкиров (все - "Салават Юлаев"), Егор Афанасьев, Тахир Мингачев (оба - ЦСКА), Захар Бардаков ("Витязь"), Максим Березкин ("Локомотив"), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба - "Авангард"), Максим Грошев ("Нефтехимик"), Дмитрий Злодеев ("Динамо"), Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все - СКА), Илья Сафонов ("Ак Барс").

Руководить игрой команды будет главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов, а не наставник национальной команды Валерий Брагин. Дебют Брагина в качестве тренера сборной России откладывается как минимум до Кубка Первого канала, который пройдет с 17 по 20 декабря в Москве. На Кубке Карьяла сборная России также 7 ноября сыграет со шведами, а 8 ноября - с чехами. Два других этапа Евротура пройдут в 2021 году: Шведские игры состоятся с 11 по 14 февраля, а Чешские игры - с 13 по 16 мая.