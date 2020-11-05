Бышовец: активность и мобильность игроков "Зенита" была очевидной в матче с "Лацио"

Российский футбольный клуб сыграл вничью с "Лацио" на своем поле со счетом 1:1. "Зенит" набрал первое очко в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и продолжает занимать последнее место в группе F после трех матчей.

"Расстроил только результат, в остальном, мне кажется, все удалось. "Зенит" в первом тайме имел достаточное преимущество, "Лацио" не выглядел командой, которая имела какие-то превосходство перед нашими игроками, активность и мобильность нашей команды была очевидной. После забитого мяча инициатива перешла к итальянской команде. Вот здесь можно было внести коррективы в состав несколько раньше, чтобы предложить контригру", - сказал Бышовец.

"Тем не менее в концовке у нашей команды оставались хорошие возможности для того, чтобы выйти вперед. Видимо, сказалась усталость", - добавил Бышовец.

Специалист считает, что "Зенит" вполне может побороться за третье место в группе, которое дает возможность выступить в плей-офф Лиги Европы. "Отмечу самоотдачу команды, вышедших на замену Данила Кругового и Андрея Мостового. К сожалению, старательностью не заменишь талант, но борьба продолжается. За третье место "Зенит" вполне может зацепиться, хотя выездные матчи для нас являются большим испытанием", - заключил Бышовец.

В следующем туре "Зенит" 24 ноября проведет матч против "Лацио" в Риме.