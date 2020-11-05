Пора побеждать. ЦСКА в третьем матче Лиги Европы сыграет с нидерландским "Фейенордом"

ТАСС, 5 ноября. Российский ЦСКА в четверг проведет третий матч в групповом этапе футбольной Лиги Европы. Команда Виктора Гончаренко сыграет на выезде с нидерландским "Фейенордом", встреча начнется в 23:00 мск.

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После двух туров в группе K лидирует австрийский "Вольфсберг" (4 очка), ЦСКА - второй (2), загребское "Динамо" - третье (2), "Фейенорд" - четвертый (1). Армейцы в предыдущем туре на своем поле сыграли вничью с хорватским "Динамо" из Загреба (0:0), нанеся 25 ударов по воротам соперника. Две недели назад подопечные Гончаренко поделили очки в Австрии с нынешним лидером группы (1:1). В 13-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги красно-синие выиграли в Волгограде у "Ротора" (1:0) и с 28 очками вышли в единоличные лидеры чемпионата. Беспроигрышная серия ЦСКА во всех турнирах продлилась до шести матчей (четыре победы, две ничьи). Главный тренер армейцев заявил, что знает о сопернике все. "Мы много матчей смотрели и чемпионата Голландии, и Лиги Европы. Достаточно хорошо знаем и кадровую ситуацию, и схему, как они атакуют, как обороняются. Но хорошо ты команду узнаешь тогда, когда с ней сыграешь", - отметил на пресс-конференции 43-летний специалист.

"Фейенорд" - не та команда, которая может глубоко и долго обороняться. Знаем, что она будет атаковать, а соперники знают, что мы будем атаковать. Поэтому завтра ожидаем футбол, который нравится болельщикам. Не могу сказать, что это будет открытый матч с переходами в одну и другую сторону, но будет интересно", - добавил Гончаренко. Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили отметил, что команда настроена только на победу. "Соперник непростой, но мы приехали побеждать. Думаю, получится очень интересная схватка. "Фейенорд" - серьезная команда, есть индивидуально сильные игроки, но мы будем готовы", - сказал он. В гости к знакомому Адвокату В предыдущем туре Лиги Европы "Фейенорд" неожиданно проиграл дома "Вольфсбергу" (1:4), три мяча гости забили с пенальти. В стартовом матче нидерландский клуб в Загребе довольствовался ничьей с "Динамо" (0:0). Соперник ЦСКА не знает побед уже в шести последних матчах Лиги Европы (три ничьи, три поражения).

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В национальном чемпионате "Фейенорд" после семи матчей идет на пятом месте в турнирной таблице, при этом клуб ни разу не проиграл (четыре победы, три ничьи). В последнем туре "Фейенорд" выиграл на выезде у "Эммена" со счетом 3:2. При этом победный гол команда Дика Адвоката забила на четвертой компенсированной минуте, играя при этом в большинстве больше тайма. 73-летний тренер "Фейенорда" хорошо знаком российским болельщикам. С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял петербургский "Зенит", с которым по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, а с 2010 по 2012 год являлся главным тренером сборной России и вышел с ней на чемпионат Европы - 2012, где россияне не сумели выйти из группы. "Он оставил очень хорошее впечатление о себе по работе с "Зенитом" и со сборной России. Знаю, его очень любили футболисты, очень хорошо относилась пресса, он оставил достаточно яркий свет после себя, когда Адвокат приедет в Россию, все будут рады его видеть. Великолепно оцениваю Адвоката как тренера, его команды показывали атакующий футбол, поэтому только самые лестные оценки. Посмотрите в Youtube, как Дик Адвокат уезжал из Санкт-Петербурга, как прослезился он и, по-моему, половина болельщиков "Зенита", - сказал Гончаренко о своем коллеге.

Адвокат также с теплотой вспомнил время работы в России. "У меня есть очень теплые чувства от встречи с российской командой - я хорошо вспоминаю о прошлом, там было действительно приятное время. Если вспоминать мою работу в России, то игры против ЦСКА были настоящими битвами. ЦСКА сейчас занимает первое место в национальном чемпионате, они сильны всем составом, нам нужно готовиться ко всей команде", - отметил главный тренер "Фейенорда". Команды проведут четвертый очный матч. Соперники по одному разу выиграли друг у друга, одна встреча завершилась вничью. В последний раз ЦСКА и "Фейенорд" встречались 12 лет назад - в групповом этапе Кубка УЕФА. Матч, проходивший в Роттердаме, завершился победой российского клуба со счетом 3:1, дублем в составе красно-синих отметился Вагнер Лав, еще один гол забил нынешний заместитель генерального директора клуба Алексей Березуцкий. В 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1996/97 армейцы не смогли пройти нидерландский клуб по сумме двух матчей - дома москвичи уступили со счетом 0:1, а на выезде сыграли вничью - 1:1.