"Краснодар" в большинстве проиграл "Севилье" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 5 ноября. Российский футбольный клуб "Краснодар" проиграл испанской "Севилье" со счетом 2:3 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Испании при пустых трибунах.

Гости вели в матче со счетом 2:0, голы забили Магомед-Шапи Сулейманов (17-я минута) и Маркус Берг (21, с пенальти). У "Севильи" отличились Иван Ракитич (42) и Юссеф Эн-Несири (69 и 72). На пятой добавленной к первому тайму минуте с поля был удален защитник испанского клуба Хесус Навас.

В параллельном матче группы английский "Челси" дома разгромил французский "Ренн" (3:0), клуб из Франции доигрывал матч вдесятером после удаления на 40-й минуте. В составе "Челси" голы забили Тимо Вернер (оба с пенальти) и Тэмми Абрахам.

"Краснодар" и "Севилья" провели третью очную встречу. Предыдущие два матча прошли в 2018 году на групповой стадии Лиги Европы, тогда команды обменялись домашними победами - "Краснодар" выиграл со счетом 2:1, "Севилья" взяла реванш - 3:0.

Краснодарский клуб потерпел четвертое поражение подряд, ранее команда проиграла в чемпионате России "Ахмату" (0:2) и "Спартаку" (1:3), а также "Челси" (0:4) в Лиге чемпионов. Безвыигрышная серия достигла пяти матчей. В последний раз "Краснодар" побеждал "Рубин" (3:1) 17 октября в национальном первенстве.

"Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице группы E, набрав одно очко в трех матчах, опережая "Ренн" по дополнительным показателям. Лидирует "Челси", второй идет "Севилья", оба клуба набрали по семь очков. В следующем туре "Краснодар" 24 ноября примет на своем поле "Севилью", "Ренн" и "Челси" в этот же день проведут игру во Франции.

Ход матча

По сравнению с матчем 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом", в стартовый состав попал Сулейманов, который открыл счет, красиво исполнив штрафной удар. Спустя три минуты защитник "Севильи" Жюль Кунде сфолил на Берге, который реализовал пенальти. Причем немецкий судья Феликс Брых до этого отменил назначенный им пенальти в ворота "Краснодара", разобравшись с помощью системы видеоассистента рефери (VAR) в эпизоде со столкновением Сулейманова с полузащитником испанского клуба Хоаном Хорданом.

После гола Ракитича непростую ситуацию для "Севильи" усугубила прямая красная карточка, показанная Навасу за фол последней надежды против Кристоффера Олссона.

Во втором же тайме ход игры перевернулся благодаря ошибке Кайо: бразильский защитник вблизи от ворот подарил мяч Эн-Несири, который сравнял счет. Марокканец вскоре вывел "Севилью" вперед, воспользовавшись отскоком мяча после подачи в штрафную.

Российские клубы продлили серию без побед в групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее свои матчи провели "Локомотив", сыгравший вничью дома с испанским "Атлетико" (1:1), и "Зенит", который с аналогичным счетом разошелся миром на своем поле с итальянским "Лацио".