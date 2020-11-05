Сборная России по гандболу сыграет с командой Украины в Минске

ТАСС, 5 ноября. Гандболисты сборной России проведут два матча с командой Украины в Минске в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2022 года.

История о том, как мужской гандбол в России 20 лет падал

Не тот нынче мужик пошел. История о том, как мужской гандбол в России 20 лет падал

Матчи состоятся 5 и 7 ноября. О переносе отборочных игр к Евро-2022 было объявлено еще минувшим летом. Сборная России, потерявшая во время сбора по разным причинам Андрея Беляева, Сергея Марка Косоротова, Романа Остащенко, Дмитрия Санталова и Станислава Третынко, отправилась в Белоруссию на автобусе.

"Мы не хотим заглядывать далеко вперед. Наша первоначальная задача - сыграть квалификационные матчи с Украиной, - заявил в преддверии матча главный тренер российской команды Велимир Петрович. - Говорить же о более глобальных целях сейчас тяжело, потому что в составе команды много потерь. Но есть позитивные моменты: я познакомился с молодыми игроками, которые произвели прекрасное впечатление и влились в команду. Думаю, все будет хорошо".

Ранее столица Белоруссии принимала матчи сборных России и Украины в 2015 году в рамках отбора на чемпионат Европы - 2016. Матчи со сборной Украины станут для российской команды первыми в нынешней квалификации.

Два других соперника россиян по отборочной группе - сборные Чехии и Фарерских островов. На чемпионат Европы, который должен пройти в Венгрии и Словакии с 14 по 30 января 2022 года, попадут первые две команды всех восьми групп и четыре лучших сборных из занявших третьи места.