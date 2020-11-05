Дортмундская "Боруссия" разгромила "Брюгге" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 5 ноября. Германская "Боруссия" (Дортмунд) на выезде крупно обыграла бельгийский "Брюгге" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

"Зенит" упустил победу в матче Лиги чемпионов против "Лацио"

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Дублем в матче отметился Эрлинг Холанд (18-я и 32-я минуты), еще один мяч на счету Торгана Азара (14).

"Боруссия" вышла на первое место в группе F, набрав шесть очков. Второе место занимает итальянский "Лацио" (5), третье - "Брюгге" (4), замыкает таблицу петербургский "Зенит" (1). В следующем туре дортмундская команда примет "Брюгге" 24 ноября.

В матче группы G испанская "Барселона" на своем поле обыграла киевское "Динамо" со счетом 2:1 и одержала третью победу кряду, а итальянский "Ювентус" в гостях крупно обыграл венгерский "Ференцварош" (4:1).

Германский "Лейпциг" в большинстве одержал волевую победу над французским "Пари Сен-Жермен" в игре группы Н (2:1), ранее в этой группе турецкий "Башакшехир" на своем стадионе переиграл английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.