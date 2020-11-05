Футболист "Краснодара" Сулейманов заявил, что у него есть вопросы к команде по игре ЛЧ

ТАСС, 5 ноября. Футболист "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов остался недоволен действиями игроков своей команды в матче Лиги чемпионов против испанской "Севильи". Об этом футболист рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ" .

Ранее "Краснодар" на выезде в большинстве уступил "Севилье" со счетом 2:3, ведя по ходу матча в два мяча.

"Сейчас полное опустошение, мы вели 2:0, у соперника красная карточка. Я не знаю, почему так вышло, необъяснимые вещи. И в команде мы друг другу это высказали, я считаю, мы должны были забирать этот матч. Мы будем стараться исправить ситуацию", - сказал Сулейманов.

"Тренеры дают нам нагрузку, я не знаю, с чем связан результат, может, команда подустала. У меня вопросы к команде, я им высказал. Непонятно, почему мы, играя в большинстве, не держали мяч, почему не контролировали игру", - добавил футболист.

"Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице группы E, набрав одно очко в трех матчах и опережая французский "Ренн" по дополнительным показателям. Лидирует "Челси", второй идет "Севилья", оба клуба набрали по семь очков. В следующем туре "Краснодар" 24 ноября примет "Севилью".