Мусаев: игроки "Краснодара" допустили ошибку, играя от обороны во втором тайме матча ЛЧ

ТАСС, 5 ноября. Футболисты "Краснодара" допустили ошибку, играя во втором тайме матча Лиги чемпионов против испанской "Севильи" от обороны. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал главный тренер российской команды Мурад Мусаев.

Ранее "Краснодар" в большинстве проиграл "Севилье", ведя по ходу матча со счетом 2:0.

"Во-первых, мы эту победу сами подарили сопернику, я готов признать поражение, но мы просто сами отдали второй гол. Если мы хотим выигрывать титулы, нельзя допускать таких поражений. Нам нужно было забивать третий мяч, а не играть в обороне - это была большая ошибка", - сказал Мусаев.

Следующий матч "Краснодара" и "Севильи" пройдет 24 ноября.