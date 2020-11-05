Сафонов: "Краснодар" не имеет права отдавать победу после счета 2:0 в свою пользу

ТАСС, 5 ноября. Российский футбольный клуб "Краснодар" не имеет права проигрывать матч ни одной команде в мире, ведя в счете с преимуществом в два мяча. Такое мнение в эфире "Матч ТВ" высказал голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов.

В среду "Краснодар" в гостях уступил "Севилье" со счетом 2:3, имея по ходу встречи преимущество в два мяча. Второй тайм испанский клуб играл вдесятером после удаления защитника Хесуса Наваса.

"Я могу сказать, что каждый недоволен этим результатом, - отметил Сафонов. - Мы не имеем права со счета 2:0 отдавать победу любой команде, при том, что они в меньшинстве. На второй тайм надо было выходить по-другому, но это мое мнение, если бы мы выбрали модель с высоким прессингом, было бы лучше. Мы могли поменять ход этой игры, возможно, недостаток опыта или еще что-то, разберемся с этим".

В следующем туре "Краснодар" примет "Севилью" 24 ноября.