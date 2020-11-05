"Зенит" помог России оторваться от Бельгии в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам очередного игрового дня в Лиге чемпионов 0,167 балла для России в таблице коэффициентов заработал "Зенит", сыгравший вничью с "Лацио" (1:1). Общий коэффициент России теперь составляет 37,549 балла. "Брюгге" дома проиграл германской "Боруссии" из Дортмунда, поэтому сумма Бельгии (34,300) не изменилась.

В сезоне-2019/20 Россия опустилась с шестой на седьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, в результате чего в сезоне-2021/22 страну на международной арене представят не шесть, а пять клубов. Две команды пройдут в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая - с третьего квалификационного раунда), один клуб сыграет в Лиге Европы (квалификационный раунд плей-офф), две команды выступят в новом турнире УЕФА под названием "Лига конференций" (третий и второй квалификационные раунды). У располагающейся на шестой строчке Португалии в следующем сезоне в еврокубках будут играть шесть клубов.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.