Много вопросов. "Краснодар" и "Зенит" потеряли очки в очередных матчах Лиги чемпионов

ТАСС, 5 ноября. Российские футбольные клубы "Зенит" и "Краснодар" провели третьи матчи в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда из Санкт-Петербурга дома сыграла вничью с итальянским "Лацио" (1:1), а краснодарцы на выезде уступили испанской "Севилье" (2:3), пропустив два гола в большинстве.

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Во вторник свой матч в Лиге чемпионов провел еще один российский представитель - московский "Локомотив". Команда Марко Николича дома сыграла вничью с испанским "Атлетико" (1:1). Российским командам пока не удается победить на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы. В четверг эту черную полосу попробует прервать ЦСКА, который в Роттердаме сыграет с "Фейенордом". "Зенит" набрал первое очко в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, на матче в Санкт-Петербурге присутствовали 17 427 зрителей. Хозяева первыми открыли счет - на 32-й минуте после передачи головой Артема Дзюбы отличился Александр Ерохин. "Лацио" сравнял счет за восемь минут до конца матча благодаря удару Фелипе Кайседо, ранее выступавшего за московский "Локомотив". В компенсированное время полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой мог принести петербуржцам победу, но его гол был отменен из-за офсайда у Дзюбы, который ассистировал полузащитнику. В группе F лидирует германская "Боруссия" (Дортмунд), набрав шесть очков. Второе место занимает итальянский "Лацио" (5), третье - бельгийский "Брюгге" (4), замыкает таблицу "Зенит" (1). В следующем туре подопечные Сергея Семака 24 ноября проведут ответный матч против "Лацио", встреча пройдет в Риме. "Старательностью не заменишь талант" После матча автор гола в ворота итальянской команды Ерохин посетовал на упущенную победу. "Могли забивать еще, но, к сожалению, пропустили в концовке. Обидно, должны были брать три очка в матче", - сказал Ерохин.

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Несмотря на одно набранное очко и последнее место в группе, главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что петербургский клуб сохраняет еще шанс на выход в плей-офф турнира. "Небольшие шансы есть, но теперь нужно смотреть на то, как сыграет соперник. Жалко, что мы потеряли очки в домашних матчах - в обеих встречах мы заслуживали победу (в первом туре группового этапа "Зенит" проиграл дома "Брюгге" со счетом 1:2 - прим. ТАСС). Будет тяжело, но мы будем делать все, чтобы набрать очки", - пообещал тренер. Известный болельщик "Зенита" народный артист РСФСР Михаил Боярский, наоборот, советует команде Семака бросить все силы на чемпионат страны. "Зенит" играл на равных с "Лацио", конечно, молодцы. Я ждал победы, они отдавались ради нее целиком. Пропущенный гол был очень обидным, но это футбол. Теперь все силы надо бросить на чемпионат страны", - сказал он.

Превосходство футболистов "Зенита" над итальянской команды отметил бывший главный тренер петербургской команды Анатолий Бышовец. "Лацио" не выглядел командой, которая имела какие-то превосходство перед нашими игроками, активность и мобильность нашей команды была очевидной. Отмечу самоотдачу команды, вышедших на замену Данила Кругового и Андрея Мостового. К сожалению, старательностью не заменишь талант, но борьба продолжается, за третье место "Зенит" вполне может зацепиться", - отметил опытный специалист.

' Матч ТВ/YouTube'

"Полное опустошение" "Краснодар" был близок к тому, чтобы добыть первую победу для российских клубов на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы. Команда вела со счетом 2:0 после голов Магомеда-Шапи Сулейманова (17-я минута) и Маркуса Берга (21, с пенальти). "Севилья" перед самым перерывом один мяч отыграла после удара Ивана Ракитича (42), а на пятой добавленной к первому тайму минуте осталась в меньшинстве - с поля был удален защитник испанского клуба Хесус Навас. Тем не менее во втором тайме в течение трех минут Юссефу Эн-Несири (69, 72) удалось оформить дубль и принести "Севилье" волевую победу.

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В группе F лидирует английский "Челси", второй идет "Севилья", оба клуба набрали по семь очков. "Краснодар" с одним баллом занимает третье место, опережая французский "Ренн" по дополнительным показателям. В следующем туре команда Мурада Мусаева 24 ноября примет на своем поле "Севилью". Главный тренер краснодарцев признал ошибкой отказ команды от активных атакующих действий во втором тайме. "Во-первых, мы эту победу сами подарили сопернику, я готов признать поражение, но мы просто сами отдали второй гол. Если мы хотим выигрывать титулы, нельзя допускать таких поражений. Нам нужно было забивать третий мяч, а не играть в обороне - это была большая ошибка", - сказал Мусаев.

' Матч ТВ/YouTube'

Автор голевого удара со штрафного Сулейманов заявил, что у него есть вопросы к игре партнеров по команде. "Сейчас полное опустошение, мы вели 2:0, у соперника красная карточка, не знаю, почему так вышло, необъяснимые вещи. У меня вопросы к команде, я им высказал. Непонятно, почему мы, играя в большинстве, не держали мяч, почему не контролировали игру", - сказал игрок.

Вратарь Матвей Сафонов считает, что "Краснодар" не имеет права проигрывать матч, ведя в с преимуществом в два мяча, ни одной команде в мире. "Каждый недоволен этим результатом, мы не имеем права со счета 2:0 отдавать победу любой команде, при том что они в меньшинстве. На второй тайм надо было выходить по-другому, но это мое мнение, если бы мы выбрали модель с высоким прессингом, было бы лучше. Мы могли поменять ход этой игры, возможно, недостаток опыта или еще что-то, разберемся с этим", - сказал голкипер краснодарцев.

Лига чемпионов-2020/21. Группа Е Место Команда И В Н П М О 1 Челси 3 2 1 0 7-0 7 2 Севилья 3 2 1 0 4-2 7 3 Краснодар 3 0 1 2 3-8 1 4 Ренн 3 0 1 2 1-5 1