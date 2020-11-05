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Лига чемпионов

Гол футболиста "Краснодара" Сулейманова в ворота "Севильи" вошел в список лучших в туре ЛЧ

Россиянин забил прямым ударом со штрафного

ТАСС, 5 ноября. Гол игрока российского футбольного клуба "Краснодар" Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота испанской "Севильи" вошел в список претендентов на звание лучшего в третьем туре Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Футболист молодежной сборной России забил прямым ударом со штрафного.

Также в список вошли голы нападающего мёнхенгладбахской "Боруссии" Алассана Плеа (в ворота "Шахтера"), форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса ("Реалу") и полузащитника "Порту" Луиша Диаса ("Марселю"). Проголосовать за лучший гол можно на сайте УЕФА.

В среду "Краснодар" в гостях уступил "Севилье" со счетом 2:3, имея по ходу встречи преимущество в два мяча. Второй тайм испанский клуб играл вдесятером после удаления защитника Хесуса Наваса.

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