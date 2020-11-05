Футболист "СКА-Хабаровска" Брагин принес извинения получившему тяжелую травму Йевтичу

Инцидент, повлекший травму Йевтича, произошел в середине первого тайма. Брагин нанес ему удар локтем по лицу и разбил нос. После длительной паузы игрок "Рубина" потерял сознание и покинул поле на носилках. У него было диагностировано тяжелое сотрясение мозга и перелом носа.

ТАСС, 5 ноября. Нападающий футбольного клуба "СКА-Хабаровск" Владислав Брагин принес извинения полузащитнику казанского "Рубина" Дарко Йевтичу, которому нанес тяжелую травму во время матча третьего тура группового этапа Бетсити - Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Я бы хотел принести свои извинения Дарко Йевтичу за эпизод матча, в котором он получил тяжелую травму. Это произошло совершенно случайно. Это футбол, и, я думаю, от этого никто не застрахован - любое столкновение может привести к подобному", - сказал Брагин.

Футболист добавил, что он также написал Йевтичу. "Я лично написал Дарко Йевтичу, попросил у него прощения, на что он поблагодарил меня", - сообщил нападающий.

Матч был завершен со счетом 1:0 в пользу хабаровского клуба, казанцы прекратили свое выступление в Кубке России. "СКА-Хабаровск" преодолел групповой этап и вышел в 1/8 турнира. Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 20 и 21 февраля.

Брагину 22 года, в нынешнем сезоне он провел 14 матчей и забил один мяч. Йевтичу 27 лет, в сезоне-2020/21 на его счету 11 матчей и один гол.