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Мировой футбол

Личный врач Марадоны рассказал о его выздоровлении

Оптимистично оценивает состояние бывшего футболиста и его адвокат Матиас Морла
Диего Марадона EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT
Описание
Диего Марадона
© EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

ТАСС, 5 ноября. Личный врач бывшего футболиста и главного тренера сборной Аргентины Диего Марадоны Леопольдо Луке рассказал о том, как проходит его восстановление после операции. Комментарий врача приводит телеканал SkySports.

Во вторник Марадона был госпитализирован с признаками анемии и обезвоживания, после обследования в его мозге была обнаружена субдуральная гематома. 4 ноября он успешно перенес операцию. "Марадона шутил. Я очень рад видеть его таким", - сказал Луке.

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Так же оптимистично оценивает состояние бывшего футболиста и его адвокат Матиас Морла. "Последнее заключение врачей было превосходным. Нам необходимо быть сильными, и тогда мы сможем справиться с этим", - сказал он.

Кроме того, адвокат опроверг слухи о том, что Марадона может отправиться на реабилитацию в Венесуэлу или на Кубу. "Венесуэла, как и Куба, являются дружественными странами для Марадоны, однако все его мысли находятся с "Химнасией и Эсгримой", - добавил Морла.

30 октября Марадоне исполнилось 60 лет. В настоящее время он является главным тренером аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима". На прошлой неделе он был изолирован из-за контакта с заразившимся коронавирусом.

Марадона является одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

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Марадона, ДиегоМировой футбол
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