Карякин подтвердил участие в ралли "Дакар" 2021 года за несколько часов до дедлайна

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Экипаж российского гонщика Сергея Карякина подтвердил участие в ралли-марафоне "Дакар" в 2021 году в классе багги за несколько часов до закрытия стартовых взносов. Об этом он сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

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"Подтвердить участие в "Дакаре" получилось за несколько часов до закрытия стартовых взносов. Мы нашли основную часть бюджета и теперь точно съездим", - сказал он.

Экипаж Карякина занял второе место на ралли-рейде "Дакар" 2020 года в классе багги. Гонщик является победителем "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов.

Ралли-марафон "Дакар" был основан в 1978 году. До 2009 года основная часть гонки проходила по территории Африки. В 2009 году из-за угрозы террористических актов соревнования были перенесены в Южную Америку. В 2021 году гонка пройдет в Саудовской Аравии.