В Госдуме предложили субсидировать на 1,5 млрд рублей строительство объектов спорта

В марте 2016 года была создана межведомственная рабочая группа по разработке механизмов и внедрению проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере физической культуры и спорта, которую возглавляет Свищев. В состав рабочей группы вошли депутаты Госдумы, представители Минспорта России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, а также ряда крупных отечественных бизнес-структур.

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. В федеральный бюджет России до 2023 года предложено включить субсидирование строительства объектов спорта на 1,5 млрд рублей в рамках программы государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"Одним из итогов деятельности рабочей группы стало внесение изменений в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", предусматривающих выделение из федерального бюджета 750 млн рублей на субсидирование проектов ГЧП на период 2018-2020 годов, - сказал Свищев. - В результате на сегодняшний день, по информации Минспорта России, заключено 12 соглашений о государственно-частном партнерстве на строительство 13 спортивных объектов. Благодаря реализации программы субсидирования проектов ГЧП в сфере физической культуры и спорта привлечено 3,45 млрд рублей внебюджетных источников. Вместе с тем рассмотрение заявок на субсидирование соглашений о ГЧП завершено в мае 2019 года, это произошло в связи с тем, что в федеральном проекте "Спорт - норма жизни" целевых средств, предполагающих возможность субсидирования проектов ГЧП на 2021-й и последующих годов, не предусмотрено".

"Учитывая положительный опыт субсидирования проектов ГЧП в сфере физической культуры и спорта, предлагаем рассмотреть возможность предусмотреть в федеральном бюджете денежные средства в объеме не менее 1,5 млрд рублей на мероприятия по субсидированию создания объектов спорта в рамках государственно-частного и муниципально-частного партнерства на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В случае положительного решения вопроса прогнозируемый объем внебюджетных средств может составить от 6 до 8 млрд рублей", - добавил Свищев.