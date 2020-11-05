Грузия не возражает против участия гимнастки Харенковой в чемпионате России в Пензе

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Федерация гимнастики Грузии не возражает против участия спортсменки сборной страны Марии Харенковой в стартовавшем 4 ноября в Пензе женском чемпионате России по спортивной гимнастике. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации гимнастики Грузии Бесарион Гамсахурдия.
Харенкова была единственной представительницей Грузии на чемпионате мира 2019 года в немецком Штутгарте, в квалификации многоборья она заняла тогда 98-е место, выступив на всех четырех снарядах. В среду на чемпионате России в Пензе Харенкова вышла в финал личного многоборья с пятого места. Она также отобралась в финал вольных упражнений и упражнений на бревне.
"Это спортсменка из Ростовской области, но на международных соревнованиях она продолжит выступать за Грузию. Марии очень важно иметь возможность выступить на этом турнире, чтобы понять, в какой форме она находится. На чемпионате Грузии она не могла выступить, потому что вмешалась пандемия коронавируса", - сказал Гамсахурдия.
По информации ТАСС, 22-летняя Харенкова имеет спортивное гражданство Грузии и может выступать за свой регион на чемпионате России. Женский чемпионат России по спортивной гимнастике проходит в Пензе с 4 по 8 ноября.
Харенкова в предыдущем олимпийском цикле выступала за сборную России. В ее активе бронзовая награда ЧМ-2014 в командном первенстве, а также золото чемпионата Европы 2014 года в упражнении на бревне, серебро личного многоборья на ЧЕ-2015 и бронза ЧЕ-2014 в командном турнире.