Грузия не возражает против участия гимнастки Харенковой в чемпионате России в Пензе

Харенкова была единственной представительницей Грузии на чемпионате мира 2019 года в немецком Штутгарте, в квалификации многоборья она заняла тогда 98-е место, выступив на всех четырех снарядах. В среду на чемпионате России в Пензе Харенкова вышла в финал личного многоборья с пятого места. Она также отобралась в финал вольных упражнений и упражнений на бревне.

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Федерация гимнастики Грузии не возражает против участия спортсменки сборной страны Марии Харенковой в стартовавшем 4 ноября в Пензе женском чемпионате России по спортивной гимнастике. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации гимнастики Грузии Бесарион Гамсахурдия.

"Это спортсменка из Ростовской области, но на международных соревнованиях она продолжит выступать за Грузию. Марии очень важно иметь возможность выступить на этом турнире, чтобы понять, в какой форме она находится. На чемпионате Грузии она не могла выступить, потому что вмешалась пандемия коронавируса", - сказал Гамсахурдия.

По информации ТАСС, 22-летняя Харенкова имеет спортивное гражданство Грузии и может выступать за свой регион на чемпионате России. Женский чемпионат России по спортивной гимнастике проходит в Пензе с 4 по 8 ноября.

Харенкова в предыдущем олимпийском цикле выступала за сборную России. В ее активе бронзовая награда ЧМ-2014 в командном первенстве, а также золото чемпионата Европы 2014 года в упражнении на бревне, серебро личного многоборья на ЧЕ-2015 и бронза ЧЕ-2014 в командном турнире.