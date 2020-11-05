Магомедшарипов планирует провести бой в UFC в январе

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов планирует провести следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в январе 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Бой Забита планируется на январь, один из вариантов соперника - Яир Родригес. В ближайшее время Забит вылетает в США для подготовки к бою", - сказал собеседник агентства.

В активе 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в ММА. Последний поединок в UFC он провел в ноябре 2019 года, победив американца Келвина Каттара решением судей.