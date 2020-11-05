Контракт Никиты Зайцева попал в рейтинг худших в НХЛ

ТАСС, 5 ноября. Контракт российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Никиты Зайцева вошел в число худших в лиге по соотношению "цена - качество". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Athletic.

Зайцев занял шестое место в рейтинге, его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24, зарплата составляет $4,5 млн в год.

На первом месте оказался защитник "Лос-Анджелеса" Дрю Даути, контракт с которым заключен до конца сезона-2026/27 с зарплатой $11 млн в год. Также в тройку вошли защитник "Сан-Хосе" Марк-Эдуар Власик и нападающий "Баффало" Джефф Скиннер.

Зайцев подписал контракт с "Оттавой" в июле 2019 года. В прошлом сезоне он провел 58 матчей, в которых набрал 12 (1 гол + 11 результативных передач) очков. До этого на протяжении трех сезонов играл за "Торонто".