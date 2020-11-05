Женскому чемпионату Европы по гандболу пока не грозит отмена из-за пандемии

Чемпионат Европы должен пройти с 3 по 20 декабря в Дании и Норвегии.

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Европейская федерация гандбола (EHF) убеждена, что пандемия коронавируса не приведет к отмене или переносу континентального первенства среди женщин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе EHF.

"Он не может быть вторым или третьим".

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"Мы продолжаем находиться в тесном контакте с организаторами, согласовываем концепции санитарных мер для обеих стран. В настоящее время мы ждем обратной связи от норвежских властей", - сообщили в EHF.

"После того, как эти концепции будут окончательно доработаны, EHF сможет предоставить дополнительные комментарии по вопросу подготовки к ЧЕ-2020. EHF уверена, что турнир состоится в соответствии с графиком", - отметили в федерации.

Соперниками сборной России на предварительном этапе чемпионата Европы являются команды Швеции, Испании и Чехии. Все три встречи пройдут в датском Фредериксхавне.

Российская сборная в своей истории ни разу не побеждала на чемпионате Европы.