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Летние олимпийские виды спорта

У Власенко не будет конкурентов на выборах главы Федерации синхронного плавания России

Отчетно-выборная конференция Федерации синхронного плавания России пройдет 19 ноября
Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко Стоян Васев/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко
© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Выборы президента Федерации синхронного плавания России (ФСПР) пройдут на безальтернативной основе, единственным кандидатом на этот пост зарегистрирован действующий глава организации Алексей Власенко. Об этом он сообщил ТАСС.

Отчетно-выборная конференция Федерации синхронного плавания России пройдет 19 ноября, заявки от желающих принять участие в борьбе за президентское кресло больше не принимаются.

Власенко отметил, что он единственный, кто выдвинул кандидатуру.

В ноябре Власенко также будет переизбираться на посты президента в Российской федерации прыжков в воду и в Федерации водного поло России.

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