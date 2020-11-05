Бадминтонисты Иванов и Созонов считают, что ситуация с коронавирусом пошла им на пользу

ТАСС, 5 ноября. Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов считают, что лучше соперников справились с ситуацией с пандемией коронавируса, благодаря чему возглавили парный рейтинг мирового тура Всемирной федерации бадминтона (WFB). Комментарии спортсменов приводит пресс-служба Национальной федерации бадминтона России.

"Ситуация сейчас непростая, но для нашей пары она пошла скорее в плюс - мы смогли выдержать это давление карантином, отсутствием турниров, - сказал Иванов. - Этого нельзя сказать о многих топовых парах, которые не смогли справиться с ситуацией, испытывают сильный стресс, и качество их игры упало. Те сюрпризы, которые нам подкинула судьба, мы обратили в свою пользу - хорошо тренировались дома и на сборах, впереди еще сборы и международные матчи, на которых получим игровую практику, и к январю подойдем в хорошей форме, чтобы показать максимум".

"Конечно, приятно видеть себя на первой строчке рейтинга мирового тура, еще приятнее было бы, если мы стояли на первом месте рейтинга BWF, но, будем надеяться, это еще впереди, - сказал Созонов. - Все знают, что год получился очень непростой, 80% сезона не состоялось, и благодаря удачному выступлению на двух главных суперсериях этого года - полуфиналу в Англии и финалу в Дании, нам удалось занять эту позицию. Сезон начинался удачно - мы набрали очень хороший ход в марте, а потом полгода сидели без соревнований, и это, безусловно, сказывается на твоей игровой подготовке в целом".

20 октября Иванов и Созонов возглавили рейтинг мирового тура, в активе россиян 27 710 очков. Рейтинг составляется согласно результатам выступлений спортсменов на этапах мирового тура и определяет сильнейших, которые по итогам года сыграют в финале серии. Финальный турнир является одним из самых престижных в году и имеет призовой фонд в $1,5 млн, он пройдет с 27 по 31 января 2021 года в Бангкоке.