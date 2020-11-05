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Летние олимпийские виды спорта

Глава Федерации велосипедного спорта России Екимов будет переизбираться на новый срок

Трехкратный олимпийский чемпион возглавляет ФВСР с 14 декабря 2016 года
Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Действующий президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов будет переизбираться на новый срок. Об этом он сообщил ТАСС.

Отчетно-выборная конференция ФВСР пройдет 12 декабря в Санкт-Петербурге.

"Безусловно, я намерен баллотироваться на пост президента федерации и выдвигаю свою кандидатуру", - сказал Екимов.

"За те четыре года, когда я находился у управления федерацией, конечно, можно было сделать и революцию, но для этого нужно быть полностью независимым, иметь возможность вливать в велоспорт большое количество денег, в наших реалиях это невозможно. Но за прошедшие четыре года у меня появилось понимание, что должно быть сделано, и понимание, наверное, какими путями это может быть достигнуто. Здесь очень важно вести конструктивный диалог с Минспортом и Олимпийским комитетом России, и я считаю, что стандартные формы управления для тех или иных видов спорта не подходят, у каждого вида спорта есть своя специфика, и в законе о спорте это должно быть каким-то образом учтено. Если меня выберут президентом еще на четыре года, то я намерен заниматься этим вопросами", - отметил Екимов.

Екимов является трехкратным олимпийским чемпионом. Он возглавляет ФВСР с 14 декабря 2016 года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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