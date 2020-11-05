Куйвашев и Бах открыли форум международных спортивных федераций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и президент Генеральной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF) Раффаэле Чиулли приняли участие в церемонии открытия форума международных федераций спорта IF Forum. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В связи с пандемией коронавируса форум проходит в онлайн-режиме.

"Уверен, этот форум послужит дальнейшему развитию спорта, поможет в решении глобальных вопросов развития общества, укрепления традиций здорового образа жизни, - сказал Куйвашев. - Вызовы, с которыми столкнулся мир в этом году, отчетливо показали, как важно умение мобилизоваться, сохранить позитивный настрой и личным примером вдохновить людей быть сильными и стойкими".

На форуме обсуждаются вопросы управления, снижения рисков и развития глобальных спортивных организаций в период кризисов и пандемии. Темы форума также войдут и в повестку Всемирного саммита бизнеса и спорта "Спорт-Аккорд", который состоится с 23 по 28 мая 2021 года в Екатеринбурге. В нем примут участие международные спортивные федерации, правообладатели, организационные комитеты, администрации городов и СМИ.

"Здоровье и безопасность всех заинтересованных сторон всегда были и остаются нашим главным приоритетом. Из-за быстро меняющейся ситуации мы, возможно, еще не имеем всех ответов на оперативные вопросы, но мы разрабатываем различные сценарии развития событий из-за COVID-19", - сказал Бах.

"Спорт-Аккорд" принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию МОК. Он проводится каждый год в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит. В 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.