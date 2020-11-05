Глава УЕФА просит ФИФА пересмотреть правило игры рукой

ТАСС, 5 ноября. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин направил запрос президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о пересмотре правила игры рукой. Об этом сообщает Associated Press.

Чеферин попросил рассмотреть возможность вернуть судьям право самим определять, была ли умышленная игра рукой.

"Попытка четко описать, какое обращение с мячом является нарушением, привела ко многим несправедливым решениям, которые были встречены футбольным сообществом с разочарованием. Всегда должен сохраняться дух игры, поэтому я считаю, что возвращение к предыдущей формулировке, возможно, пересмотренной и дополненной положением, которое не позволяет забивать голы любой частью руки, следует принять во внимание", - сообщил президент УЕФА.

"Довольно часто мяч случайно попадает в руки игроков, - написал Чеферин. - Эти случаи неизбежны, они не должны наказываться. Это позволит избежать чрезмерной фрагментации игры, а опасные ситуации смогут решить исход матчей".

Чеферин считает, что нынешняя трактовка правила отличается от первоначального смысла, вложенного в него, так как голы часто отменяются из-за случайных касаний мяча рукой или кистью. "Если первоначальный смысл этой поправки заключался в том, чтобы избежать забитого гола рукой, то дополнение выходит далеко за рамки логического обоснования. Оно приводит к тому, что голы не засчитываются в ситуациях, когда мяч мог попасть в игрока без какого-либо намерения последнего, даже если рука находилась в естественном положении и рикошет не оказал существенного влияния на гол", - добавил он.

Правила были изменены в марте 2019 года на ежегодном заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Глава УЕФА надеется, что на заседании IFAB в начале следующего года правило может быть вновь пересмотрено.