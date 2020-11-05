Выборы нового главы Болгарского футбольного союза перенесены во второй раз

СОФИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Минздрав Болгарии рекомендовал отложить проведение внеочередного конгресса Болгарского футбольного союза (БФС) и выборы президента организации, намеченные на 11 декабря.

"В условиях сложной эпидемиологической обстановки в стране из-за распространения COVID-19 и с учетом того, что в мероприятии должно принять участие большое количество представителей со всей страны (около 800 человек - прим. ТАСС), Минздрав рекомендует отложить проведение конгресса, что допустимо в соответствии с действующим законодательством и уставом БФС", - говорится в заявлении министерства в ответ на официальный запрос исполкома БФС.

Первоначально конгресс и выборы нового президента организации предполагалось провести в июне нынешнего года, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на декабрь. После заявления об отставке Борислава Михайлова с октября 2019 года временно исполняющим обязанности президента БФС является вице-президент Михаил Касабов.

Проблемы и скандалы в БФС возникли в октябре прошлого года, их спровоцировал матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии, который завершился победой гостей со счетом 6:0. Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего встреча дважды приостанавливалась главным арбитром. Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии по требованию премьер-министра Бойко Борисова объявило ультиматум Болгарскому футбольному союзу, в категоричной форме потребовав отставки президента организации Борислава Михайлова, который в итоге подал соответствующее заявление. Однако его отставка должна быть принята окончательно на конгрессе БФС.