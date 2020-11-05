Выборы главы Национальной федерации бадминтона России пройдут 5 декабря

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Выборы президента Национальной федерации бадминтона России (НФБР) состоятся 5 декабря. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Согласно уставу федерации, ее руководителем является председатель совета НФБР. Эту должность с 2009 гола занимает многократный чемпион СССР и России, призер чемпионатов Европы Андрей Антропов. Он также является вице-президентом Европейской конфедерации бадминтона.

Председателем наблюдательного совета Национальной федерации бадминтона России является заслуженный юрист РФ, бывший руководитель аппарата Счетной палаты РФ Сергей Шахрай.