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Летние олимпийские виды спорта

Выборы главы Национальной федерации бадминтона России пройдут 5 декабря

Согласно уставу федерации, ее руководителем является председатель совета НФБР.

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Выборы президента Национальной федерации бадминтона России (НФБР) состоятся 5 декабря. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Согласно уставу федерации, ее руководителем является председатель совета НФБР. Эту должность с 2009 гола занимает многократный чемпион СССР и России, призер чемпионатов Европы Андрей Антропов. Он также является вице-президентом Европейской конфедерации бадминтона.

Председателем наблюдательного совета Национальной федерации бадминтона России является заслуженный юрист РФ, бывший руководитель аппарата Счетной палаты РФ Сергей Шахрай.

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