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Футбол в России

Футболист "Тамбова" Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча РПЛ за нанесение травмы

Тетрашвили умышленно наступил на ногу лежавшему на газоне полузащитнику "Динамо" Себастьяну Шиманьскому
Гурам Тетрашвили (справа) Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Гурам Тетрашвили (справа)
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника "Тамбова" Гурама Тетрашвили на четыре матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) за нарушение против игрока "Динамо" Себастьяна Шиманьского в игре 13-го тура. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла в воскресенье и завершилась победой "Динамо" со счетом 2:1. Тетрашвили получил прямую красную карточку за то, что во втором тайме умышленно наступил на ногу лежавшему на газоне полузащитнику бело-голубых Себастьяну Шиманьскому.

"Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России", - сказал Григорьянц.

"Тамбов" после 13 матчей набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре тамбовчане 7 ноября примут грозненский "Ахмат".

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