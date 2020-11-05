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Баскетбольные еврокубки

Баскетболист "Локомотива-Кубани" Уильямс признан MVP шестого тура Еврокубка

В матче против "Антверпа", который прошел 4 ноября, игрок записал на свой счет 27 очков и 17 подборов

ТАСС, 5 ноября. Центровой российского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" Алан Уильямс признан самым ценным игроком (MVP) шестого тура регулярного чемпионата Еврокубка. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В матче против "Антверпа" (114:94), который прошел 4 ноября, Уильямс записал на свой счет 27 очков и 17 подборов. Эта встреча стала самой результативной в его карьере. Также он в четвертой игре подряд оформил дабл-дабл, что является самой длинной серией на турнире с 2014 года.

Ранее Уильямс был признан MVP третьего тура Еврокубка.

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