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Лига наций

У вратаря сборной России подозрение на коронавирус перед матчами Лиги наций

15 и 18 ноября национальная команда сыграет против команд Турции и Сербии, 12 ноября - проведет товарищескую встречу со сборной Молдавии
Антон Шунин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Антон Шунин
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 5 ноября. Тест на коронавирусную инфекцию голкипера московского "Динамо" и сборной России по футболу Антона Шунина показал сомнительный результат. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

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Врачи "Динамо" незамедлительно оповестили тренерский и медицинский штаб сборной России о ситуации с результатами тестирования Шунина. Голкипер был изолирован от команды и находится в условиях домашнего карантина без симптомов заболевания.

"Самочувствие у Антона хорошее. Тесты остальных игроков и тренерского штаба отрицательные", - говорится в сообщении.

Ранее Шунин получил вызов в расположение сборной России на товарищеский матч с командой Молдавии (12 ноября) и две игры в Лиге наций с турками (15 ноября) и сербами (18 ноября). В предыдущих матчах осеннего цикла Шунин был основным вратарем национальной команды, всего за сборную он провел семь матчей (два - на ноль).

Шунину 33 года, он является капитаном "Динамо, в текущем сезоне провел за клуб 14 матчей во всех соревнованиях, в шести из которых сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

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