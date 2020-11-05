{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Срок полномочий президента Международной федерации самбо Шестакова продлили до 2025 года

Василий Шестаков возглавляет организацию с 2009 года
Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков Николай Галкин/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации самбо (FIAS) продлил срок полномочий президента организации Василия Шестакова до ноября 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIAS.

Предложение о продлении срока полномочий 67-летнего Шестакова было выдвинуто главой Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергеем Елисеевым. Решение было поддержано членами конгресса единогласно.

Также было принято решение, что конгрессы и другие важные мероприятия FIAS впредь могут проходить в онлайн-формате. Однако представлять страны на них смогут только главы национальных федераций.

Шестаков возглавляет FIAS с 2009 года.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Бельгиец Филипсен выиграл 15-й этап "Вуэльты"
Россиянин Александр Власов стал 23-м
Читать полностью