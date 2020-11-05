Срок полномочий президента Международной федерации самбо Шестакова продлили до 2025 года

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации самбо (FIAS) продлил срок полномочий президента организации Василия Шестакова до ноября 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIAS.

Предложение о продлении срока полномочий 67-летнего Шестакова было выдвинуто главой Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергеем Елисеевым. Решение было поддержано членами конгресса единогласно.

Также было принято решение, что конгрессы и другие важные мероприятия FIAS впредь могут проходить в онлайн-формате. Однако представлять страны на них смогут только главы национальных федераций.

Шестаков возглавляет FIAS с 2009 года.