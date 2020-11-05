{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Итоговый турнир ATP

Тарпищев: Медведев неплохо играет в Париже и будет в форме на Итоговом турнире ATP

В четверг россиянин вышел в четвертьфинал, обыграв австралийца Алекса де Минаура
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев неплохо играет на турнире в Париже и может набрать хорошую форму к Итоговому турниру Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

На эту тему
Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс"

В четверг Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, обыграв австралийца Алекса де Минаура. В 1/4 финала россиянин сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом. Турнир в Париже завершится 8 ноября, общий призовой фонд соревнования составляет €3,15 млн.

"Медведев на этом турнире играет неплохо. Хотелось бы, конечно, чтобы ближе к корту действовал, - сказал Тарпищев. - В отличие от других наших, прежде всего Рублева, ему надо больше играть, надо больше соревновательной практики. Два поражения на грунтовых турнирах, которые ранее были у Медведева, - это следствие растренированности нервной системы".

"Когда проиграл два турнира - в Гамбурге и "Ролан Гаррос", - появился плохой психологический подтекст. Плюс наигрываться негде, ушла спортивная злость. Но это вопрос времени, и Даня может подойти уже к Итоговому турниру в отличной форме", - добавил Тарпищев.

Итоговый турнир пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября.

Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP, на его счету семь побед на турнирах под эгидой ассоциации. Наивысшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года.

Теги
Итоговый турнир ATP
Летние олимпийские виды спорта
Бельгиец Филипсен выиграл 15-й этап "Вуэльты"
Россиянин Александр Власов стал 23-м
Читать полностью