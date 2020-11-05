Тарпищев: Медведев неплохо играет в Париже и будет в форме на Итоговом турнире ATP

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев неплохо играет на турнире в Париже и может набрать хорошую форму к Итоговому турниру Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В четверг Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, обыграв австралийца Алекса де Минаура. В 1/4 финала россиянин сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом. Турнир в Париже завершится 8 ноября, общий призовой фонд соревнования составляет €3,15 млн.

"Медведев на этом турнире играет неплохо. Хотелось бы, конечно, чтобы ближе к корту действовал, - сказал Тарпищев. - В отличие от других наших, прежде всего Рублева, ему надо больше играть, надо больше соревновательной практики. Два поражения на грунтовых турнирах, которые ранее были у Медведева, - это следствие растренированности нервной системы".

"Когда проиграл два турнира - в Гамбурге и "Ролан Гаррос", - появился плохой психологический подтекст. Плюс наигрываться негде, ушла спортивная злость. Но это вопрос времени, и Даня может подойти уже к Итоговому турниру в отличной форме", - добавил Тарпищев.

Итоговый турнир пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября.

Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP, на его счету семь побед на турнирах под эгидой ассоциации. Наивысшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года.