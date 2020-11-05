Тренерский штаб сделает изменения в составе сборной России не раньше 8 ноября

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной России по футболу сообщит о возможных изменениях в составе национальной команды не раньше 8 ноября. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.

"Тренерский и медицинский штабы сборной России внимательно следят за состоянием игроков, вызванных для подготовки к ближайшим матчам. У нас уже есть опыт октябрьского сбора, когда футболисты сдавали сомнительные тесты и были вынуждены покинуть расположение команды, - сказал Владимиров. - Именно поэтому сейчас был сформирован и обнародован резервный список игроков, которые могут быть довызваны в сборную при необходимости".

"Если в списке будут изменения, мы обязательно о них сообщим. Но это будет не раньше воскресенья, когда команда соберется в Новогорске для подготовки к матчам с командами Молдавии, Турции и Сербии", - добавил он.

Сборная России проведет товарищеский матч с командой Молдавии (12 ноября) и две игры в Лиге наций с турками (15 ноября) и сербами (18 ноября).