Бельгиец Филипсен выиграл 15-й этап "Вуэльты"

ТАСС, 5 ноября. Бельгиец Яспер Филипсен из команды UAE Team Emirates стал победителем 15-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Вуэльта". Протяженность этапа составила 230,8 км.

Он преодолел дистанцию за 6 часов 22 минуты 36 секунд. Второе и третье места заняли немцы Паскаль Аккерман из Bora-Hansgrohe и Янник Штаймле из Deceuninck-QuickStep. Александр Власов из "Астаны" стал 23-м.

Первое место в общем зачете занимает словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma), следом идут эквадорец Ричард Карапас (Ineos) и британец Хью Карти (EF Pro Cycling). Власов располагается на девятой строчке.

Следующий этап по холмистой местности протяженностью 162 км пройдет 6 ноября.

Соревнования завершатся 8 ноября. "Вуэльта" проводится в 75-й раз, впервые она состоялась в 1935 году. Действующим победителем является Роглич. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов (2007).