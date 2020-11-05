CAS вынесет вердикт по делу WADA и РУСАДА до конца года

ТАСС, 5 ноября. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА проходили с 2 по 5 ноября. Точные сроки публикации решения CAS не называет.

9 декабря 2019 года исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия. Причиной подобного решения стали выводы следователей WADA, зафиксировавших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году.

РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS. Если спортивный арбитраж примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.