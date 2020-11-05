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Спор РУСАДА и WADA в Спортивном арбитражном суде

CAS вынесет вердикт по делу WADA и РУСАДА до конца года

В четверг завершились слушания в спортивном арбитраже
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 5 ноября. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

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Слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА проходили с 2 по 5 ноября. Точные сроки публикации решения CAS не называет.

9 декабря 2019 года исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия. Причиной подобного решения стали выводы следователей WADA, зафиксировавших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году.

РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS. Если спортивный арбитраж примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

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Спор РУСАДА и WADA в Спортивном арбитражном суде
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