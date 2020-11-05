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Летние олимпийские виды спорта

Российские гандболисты сыграли вничью с командой Украины в отборочном матче ЧЕ в Минске

Матч закончился со счетом 27:27

ТАСС, 5 ноября. Гандболисты сборной России сыграли вничью с командой Украины в матче группового этапа третьего отборочного раунда чемпионата Европы 2022 года. Встреча прошла в Минске и завершилась со счетом 27:27.

Матч против сборной Украины стал для россиян первым на текущем отборочном этапе, вторая встреча команд пройдет в Минске 7 ноября.

Ранее команды встречались между собой в столице Белоруссии в 2015 году в рамках отбора на чемпионат Европы - 2016 (27:22 и 30:28 в пользу сборной России).

Помимо сборной Украины, российской команде в группе 3 будут противостоять команды Чехии и Фарерских островов. По итогам турнира первые две команды от каждой из восьми групп напрямую попадут в финальную часть чемпионата, еще четыре места займут лучшие команды, ставшие третьими в своих квартетах.

Чемпионат Европы должен пройти в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года.

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