Буханов: судебный процесс между WADA и РУСАДА не имеет аналогов в истории

В четверг в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу WADA и РУСАДА. Решение станет известно до конца года.

"Прошедшие четыре рабочих дня были довольно сложными, другого сложно было ожидать, - сказал Буханов. - Не могу раскрывать подробностей слушаний, скажу только, что наши представители изложили свои аргументы, теперь перед арбитрами будет стоять невероятно сложная задача. Процесс не имеет аналогов в истории, и решение по нему, какое бы оно ни было, тоже станет историческим. Мы надеемся, что арбитры примут во внимание наши аргументы и вынесут справедливое решение".

Если CAS примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.