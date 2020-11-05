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Спор РУСАДА и WADA в Спортивном арбитражном суде

Буханов: судебный процесс между WADA и РУСАДА не имеет аналогов в истории

По словам и. о. гендиректора РУСАДА, перед арбитрами CAS стоит "невероятно сложная задача"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Судебное разбирательство между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) является историческим процессом. Такое мнение ТАСС высказал исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

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В четверг в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу WADA и РУСАДА. Решение станет известно до конца года.

"Прошедшие четыре рабочих дня были довольно сложными, другого сложно было ожидать, - сказал Буханов. - Не могу раскрывать подробностей слушаний, скажу только, что наши представители изложили свои аргументы, теперь перед арбитрами будет стоять невероятно сложная задача. Процесс не имеет аналогов в истории, и решение по нему, какое бы оно ни было, тоже станет историческим. Мы надеемся, что арбитры примут во внимание наши аргументы и вынесут справедливое решение".

Если CAS примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

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Спор РУСАДА и WADA в Спортивном арбитражном суде
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