Лукин: российские паралимпийцы не должны страдать из-за спора РУСАДА и WADA

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российские паралимпийцы не имеют никакого отношения к выдвинутым Всемирным антидопинговым агентством (WADA) обвинениям к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Об этом ТАСС рассказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

CAS вынесет вердикт по делу WADA и РУСАДА до конца года

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу WADA и РУСАДА проходили с 2 по 5 ноября. Решение ожидается до конца года.

"Это было обычное слушание, задавали вопросы - отвечали на вопросы, - сказал Лукин. - Каждая сторона считает, что ее аргументы более убедительны, а мы, как третья сторона, считаем, что наши аргументы более убедительны. Но суд есть суд".

"От ПКР участвовали несколько человек. Надеемся, решение будет благоприятным для нас. Считаем, что никакого отношения к выдвинутым обвинениям ПКР не имеет абсолютно. Это совершенно другое, это взаимоотношения между РУСАДА и WADA", - добавил он.

По словам Лукина, все вопросы были связаны только с московской антидопинговой лабораторией и данными оттуда, с которыми, по утверждению WADA, были совершены манипуляции. "Наказывать ПКР, все равно что наказывать Петрова за то, что Иванов Сидорову ударил по лицу. Причем неизвестно, ударил или нет", - заключил он.

Если спортивный арбитраж примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.