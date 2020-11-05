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Спор РУСАДА и WADA в Спортивном арбитражном суде

Глава WADA прокомментировал итоги слушаний по делу против РУСАДА в CAS

Витольд Банька остался доволен тем, как агентство представило свою позицию
Глава WADA Витольд Банька EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
Описание
Глава WADA Витольд Банька
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ТАСС, 5 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) удовлетворено представлением своей позиции на слушаниях по спору организации с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщил президент WADA Витольд Банька, комментарий которого приводит пресс-служба WADA.

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Слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА проходили с 2 по 5 ноября. Итоговое решение суда ожидается к концу года.

"WADA удовлетворено тем, как наши делегаты представили позицию организации, теперь с нетерпением ждем решения комиссии, - сказал Банька. - Как и на любом другом этапе, мы соблюдаем надлежащие процедуры в отношении статуса соответствия РУСАДА и продолжаем эффективно решать этот сложный вопрос".

Если CAS примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

Теги
Банька, ВитольдСпор РУСАДА и WADA в Спортивном арбитражном суде
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