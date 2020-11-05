2020-й просто так не закончится. В конце года российскому спорту вынесут вердикт

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Слушания по делу о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российскому спорту завершились, теперь стороны будут ждать вердикта. Спортивный арбитражный суд (CAS) с решением пообещал не затягивать - ожидается, что оно будет вынесено к концу 2020 года.

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Суд должен решить, будут ли российские спортсмены следующие четыре года выступать под национальным флагом на Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира, а страна - принимать крупные спортивные турниры. Если суд встанет на сторону WADA, новый год российские спортсмены встретят уже без флага. Не будет его и ближайшим летом на Олимпиаде в Токио, и зимой 2022 года на Играх в Пекине. Скудные сведения Слушания длились с 2 по 5 ноября в швейцарской Лозанне. О конкретном месте их проведения не сообщалось, журналисты к процессу допущены не были, да и сам формат разбирательства был скорректирован с учетом пандемии коронавируса. Заседания проходили в смешанном формате: часть представителей российской стороны, в том числе адвокаты, находились в Лозанне, другие участники процесса подключались по видеосвязи. В таких условиях слушания сопровождал информационный вакуум, за все время удалось узнать лишь незначительные факты, сопровождавшие процесс. Комментарии официальных лиц были сухими и малоинформативными. По сути, главный итог слушаний в четверг подвел CAS, который лишь сообщил о сроках вынесения вердикта. По ходу заседания источники ТАСС отмечали, что решения не стоит ждать раньше декабря.

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"Точно сказать, сколько времени займет этот процесс, трудно, однако ожидается, что арбитражное решение будет доведено до сведения сторон к концу этого года. Как только точная дата будет известна, CAS опубликует короткую заметку на своем сайте, чтобы сообщить, когда и как будет объявлено решение", - оповестил суд. Спор в CAS велся между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российская сторона не согласилась с решением исполкома WADA от 9 декабря о лишении национального агентства статуса соответствия и применении в отношении российского спорта столь серьезных санкций. Полномочиями лишать спортсменов права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом своей страны WADA было наделено меньше чем за год до принятого исполкомом решения благодаря поправкам во Всемирный антидопинговый кодекс. WADA может наказывать только национальные антидопинговые агентства, однако его санкции затрагивают интересы других сторон. По этой причине Международный олимпийский комитет, международные спортивные федерации, Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, ряд российских федераций и спортсменов также присоединились к разбирательству, но на правах третьей стороны. Дежурные фразы Международные федерации и комитеты на тему прошедших слушаний пока не высказывались. РУСАДА ограничилось дежурным комментарием. "Прошедшие четыре рабочих дня были довольно сложными, другого сложно было ожидать, - сказал исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов. - Не могу раскрывать подробностей слушаний, скажу только, что наши представители изложили свои аргументы, теперь перед арбитрами будет стоять невероятно сложная задача".

"Процесс не имеет аналогов в истории, и решение по нему, какое бы оно ни было, тоже станет историческим. Мы надеемся, что арбитры примут во внимание наши аргументы и вынесут справедливое решение", - добавил он. Не отличается оригинальностью и заявление WADA. "WADA удовлетворено тем, как наши делегаты представили позицию организации, теперь с нетерпением ждем решения комиссии, - сказал президент организации Витольд Банька. - Как и на любом другом этапе, мы соблюдаем надлежащие процедуры в отношении статуса соответствия РУСАДА и продолжаем эффективно решать этот сложный вопрос". По делу успел высказаться президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин, заметивший, что паралимпийцы страны не должны страдать из-за спора РУСАДА и WADA. "От ПКР участвовали несколько человек. Надеемся, решение будет благоприятным для нас. Считаем, что никакого отношения к выдвинутым обвинениям ПКР не имеет абсолютно. Это совершенно другое, это взаимоотношения между РУСАДА и WADA", - добавил Лукин. Российские спортсмены могут остаться без флага, поскольку WADA сочло, что страна нарушила условия восстановления прав РУСАДА от 2018 года. Затянувшийся допинговый кризис тогда было решено преодолеть с помощью договора: агентство было восстановлено в правах в обмен на обещание российских властей передать из московской лаборатории пробы и базу данных (LIMS) проверки на допинг спортсменов за период с 2012 по 2015 год. База данных была передана с нарушением дедлайна и, как установило WADA, в искаженном виде, что посчитали нарушением договоренностей. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отвергают, настаивая на том, что изменения вносились удаленно бывшим руководителем лаборатории Григорием Родченковым, который пять лет назад бежал в США и стал главным информатором WADA по делу о допинге в российском спорте. На кону и турниры 3 ноября в слушаниях приняли участие три российских спортсмена, которые донесли до суда мнение о том, что непричастные к допинговым нарушениям люди не должны подвергаться коллективной ответственности. Их имена не раскрываются, однако известно, что один из спортсменов присоединился к процессу по видеосвязи, находясь в Танзании.

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