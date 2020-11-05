ЭСК РФС признала ряд действий арбитра Вилкова в матче "Рубин" - "Краснодар" ошибочными

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Ряд действий главного арбитра матча 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" - "Рубин" Михаила Вилкова признаны ошибочными. Об этом журналистам сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

"Рубин" после поражения от "Краснодара" со счетом 1:3 подал в контрольно-дисциплинарный комитет РФС протест на результат игры, обратив внимание, что Вилков не по правилам использовал систему видеоассистента рефери (VAR). Клуб отправил протест и в апелляционный комитет.

"Апелляционный комитет запросил у экспертно-судейской комиссии (ЭСК) оценку действий судьи Михаила Вилкова на матче "Рубин" - "Краснодар". На основании отчета Дэвида Эллерея, советника генсека РФС, комиссия признала серьезные ошибки в действиях арбитра и нарушения правил игры, - говорится в сообщении. - При этом они не относятся к категории ошибок, из-за которых результат матча может быть аннулирован. В ходе заседания ЭСК также вскрылись некоторые факты по эпизоду перед назначением пенальти в ворота "Рубина".

"Позиция комиссии и новая информация будут доведены до апелляционного комитета, который планирует заслушать судью Михаила Вилкова и принять окончательное решение по обращению ФК "Рубин", - говорится в сообщении.