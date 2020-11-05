Роман Ротенберг: сборная России в матче с финнами показала тотальный хоккей

В четверг сборная России, выступающая на первом этапе Евротура молодежным составом, обыграла финнов в стартовом матче турнира со счетом 6:2.

"Та работа и стратегия, которая ведется Федерацией хоккея России, подготовка к Олимпиаде, чемпионату мира и молодежному чемпионату мира - это постоянная работа над деталями. Мы в Москве провели большую работу в плане психологии и подготовки к матчу со сборной Финляндии, отрабатывали тактические нюансы, - сказал Ротенберг. - Сегодня наша команда показала тот хоккей, который мы хотели увидеть. Это доминирование на каждом участке площадки, игра в современный, тотальный хоккей".

"Ребята играли плотно и агрессивно в своей зоне, в зоне атаке и средней зоне. Современный хоккей - это железобетонная оборона и атака, которую мы сегодня увидели у сборной России. Понятно, что были ошибки, они всегда есть. Хоккей - игра ошибок, но тренерский штаб все разберет", - добавил он.

Глава штаба отметил, что хоккеисты в прошедшем матче играли с высокой самоотдачей. "Идеальной игры не бывает, две пропущенные шайбы об этом в какой-то степени говорят. Но с точки зрения желания, самоотдачи, тактической схемы и рисунка игры матч был близок к идеальному. Но мы всегда думаем, как можно улучшить игру", - сказал он.

Во втором туре 7 ноября россияне сыграют со шведами.