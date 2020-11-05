Роман Ротенберг: победа над финнами показала, что хоккей в РФ находится на правильном пути

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российский хоккей находится на правильном пути, это показала победа национальной команды над финнами в матче Кубка Карьяла. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
В четверг россияне обыграли финнов со счетом 6:2 в матче первого тура Кубка Карьяла. Состав сборной России на турнире сформирован из кандидатов на поездку на молодежный чемпионат мира, который состоится с 26 декабря по 5 января в Канаде.
"Мы можем играть еще лучше. Следующий матч со шведами очень важный, мы всегда говорим, что самая важная игра - следующая, - сказал Ротенберг. - Но сегодня надо поздравить всех с этой большой победой российского хоккея. Всех игроков, тренерский штаб и работников команды, мы чувствовали поддержку всей страны".
"Это очень важная победа. Она говорит о том, что наш хоккей на правильном пути", - добавил собеседник агентства.
Матч Россия - Швеция состоится 7 ноября.