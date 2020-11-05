Клуб НХЛ "Коламбус" подписал новый контракт с российским защитником Гавриковым

ТАСС, 5 ноября. Российский защитник Владислав Гавриков подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на три сезона с зарплатой $2,8 млн в год.

В прошлом сезоне он набрал за команду 18 очков (5 голов + 13 передач) в 69 матчах регулярного чемпионата, 3 (1+2) очка в 10 играх плей-офф.

Гавриков был выбран "Коламбусом" на драфте НХЛ 2015 года под 159-м номером. В России защитник выступал за ярославский "Локомотив" и петербургский СКА. В активе игрока 279 матчей (57 - в плей-офф) в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и 61 очко (20+41).